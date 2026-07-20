Deadpool tendrá una nueva entrega, según confirma Ryan Reynolds

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ryan Reynolds confirmó que Marvel prepara una nueva película de Deadpool, la cuarta de la saga, tras el éxito de "Deadpool & Wolverine" (2024), la película con clasificación R más taquillera de la historia, con más de 1.300 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Durante su participación en Fanatics Fest 2026, el actor habló sobre el material original del personaje y mencionó a los guionistas Fabian Nicieza, cocreador de Deadpool, y Gerry Duggan.

"Hay algunas cosas realmente poco exploradas que creo que faltan en las películas. Creo que hay algunos cortes profundos que faltan en algunos cómics", dijo Reynolds, según un video difundido en la red social X. "Hay cosas próximas. Eventualmente, remotamente, habrá otra película de Deadpool. Va a ser genial." El actor no ofreció detalles sobre si se tratará de una nueva entrega centrada exclusivamente en su personaje o de un proyecto coral, en el que Deadpool comparta protagonismo con otros personajes.

En 2024, el propio Reynolds había señalado que no veía viable otra película en solitario del antihéroe. "Centrar la historia en Deadpool funciona mejor si le quitas todo y lo dejas contra la pared. No puedo hacer eso de nuevo", declaró entonces. "Una cuarta vez se siente un poco repetitiva. Eso no significa sacrificar la diversión. Todavía hay un arco para Deadpool que es satisfactorio y poderoso."

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