De nuevo rubia: Kim Kardashian comparte su más reciente transformación de cabello

Los Ángeles, Estados Unidos.- La empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian presentó en redes sociales su más reciente transformación de imagen, al mostrar su regreso al cabello rubio.
A través de una publicación en Instagram, la protagonista de The Kardashians compartió una fotografía en la que posa frente a la cámara luciendo un tono rubio cenizo con raíces oscuras, acompañado de la frase: “About that time”.
Un estilo recurrente en su trayectoria
No es la primera vez que Kardashian, de 44 años, recurre a esta tonalidad. En mayo de 2024, adoptó un estilo rubio platinado para su aparición en la Met Gala, y en 2022 utilizó un rubio más claro cuando rindió homenaje a Marilyn Monroe al portar el icónico vestido con el que la actriz cantó Happy Birthday, Mr. President a John F. Kennedy.
Su estilista, Chris Appleton, destacó en entrevistas anteriores que el proceso de decoloración requiere técnicas cuidadosas y tratamientos de acondicionamiento para preservar la salud del cabello.
Reacciones en redes sociales
La publicación generó comentarios de seguidores y colegas de la industria. Entre ellos, la rapera JT, exintegrante de City Girls, escribió: “Favorite color on you”, mientras que Appleton calificó el resultado como “the best”, acompañado de un emoji de corazón blanco.