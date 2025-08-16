  1. Inicio
De nuevo rubia: Kim Kardashian comparte su más reciente transformación de cabello

La empresaria y estrella de televisión, de 44 años, compartió una selfie que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores

  • 16 de agosto de 2025 a las 13:35
De nuevo rubia: Kim Kardashian comparte su más reciente transformación de cabello

Kim Kardashian presentó en Instagram su más reciente cambio de look, al mostrar su regreso al cabello rubio con un tono cenizo.

Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian presentó en redes sociales su más reciente transformación de imagen, al mostrar su regreso al cabello rubio.

A través de una publicación en Instagram, la protagonista de The Kardashians compartió una fotografía en la que posa frente a la cámara luciendo un tono rubio cenizo con raíces oscuras, acompañado de la frase: “About that time”.

Instagram

Un estilo recurrente en su trayectoria

No es la primera vez que Kardashian, de 44 años, recurre a esta tonalidad. En mayo de 2024, adoptó un estilo rubio platinado para su aparición en la Met Gala, y en 2022 utilizó un rubio más claro cuando rindió homenaje a Marilyn Monroe al portar el icónico vestido con el que la actriz cantó Happy Birthday, Mr. President a John F. Kennedy.

Kim Kardashian rogó por su vida: declaraciones en juicio por robo en París en 2016

Su estilista, Chris Appleton, destacó en entrevistas anteriores que el proceso de decoloración requiere técnicas cuidadosas y tratamientos de acondicionamiento para preservar la salud del cabello.

Reacciones en redes sociales

La publicación generó comentarios de seguidores y colegas de la industria. Entre ellos, la rapera JT, exintegrante de City Girls, escribió: “Favorite color on you”, mientras que Appleton calificó el resultado como “the best”, acompañado de un emoji de corazón blanco.

