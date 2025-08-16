De nuevo rubia: Kim Kardashian comparte su más reciente transformación de cabello

Los Ángeles, Estados Unidos.- La empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian presentó en redes sociales su más reciente transformación de imagen, al mostrar su regreso al cabello rubio.

A través de una publicación en Instagram, la protagonista de The Kardashians compartió una fotografía en la que posa frente a la cámara luciendo un tono rubio cenizo con raíces oscuras, acompañado de la frase: “About that time”.