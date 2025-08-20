Danny Ocean encenderá Tegucigalpa el 6 de septiembre con su “Tour 2025 Babylon Club”

Tegucigalpa, Honduras.-Danny Ocean llega a Tegucigalpa el próximo sábado 6 de septiembre con su "Tour 2025 Babylon Club".

El show, presentado por Conciertos BAC y producido por CR Entertainment, se realizará en el Nacional de Ingenieros Coliseum, y el público "vivirá un viaje sensorial lleno de sonidos envolventes, moda vibrante y visuales impactantes que sus fans hondureños jamás olvidarán".

Desde que “Me Rehúso” conquistó el mundo, Danny Ocean rompió las barreras musicales con su estilo inconfundible.

Los catrachos espera que el cantante interprete himnos como “Fuera del Mercado”, “Dembow”, “Volaré”, “Ley Universal” y “AyMami” junto a Kenia Os, además de los nuevos temas de su más reciente álbum Babylon Club, con colaboraciones de artistas internacionales como El Alfa, Arcángel, Aitana, Sech y Kapo.

Las localidades Experiencia BAC y Butaca General ya se encuentran sold out, quedando únicamente un número limitado de boletos en General. Las entradas están disponibles en www.eticket.hn y en puntos físicos autorizados (Multiplaza y Metromall en Tegucigalpa, y Multiplaza San Pedro Sula).