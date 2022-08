Daniel Habif disfruta de una baleada hondureña e internautas reaccionan: “Las baleadas no son así”

Posteriormente, Habif realizó un video para referirse al tema y entre risas dijo que no sabía que la tortilla tenía que estar “más cocida”, pero que “estaba buenísima”. “Ya me escribieron varios que hay baleadas que están mejores”, apuntó.

El conferencista lo tomó con humor y en la misma publicación le respondió a los usuarios. “Jajajajaja todos se están acabando la baleada que me comí. Prometo reivindicarla buscando una mejor. Seguro la voy apreciar más ya que empecé con una baleada nivel 2. ¿Dónde me puedo comer la mejor baleada de Tegus?”, consultó.

“Mil disculpas por esa mala representación de una baleada, te aseguramos que no todas son así en nuestro país”, “Este hombre va a llevar una mala experiencia de las baleadas”, “Daniel, en nombre de todos los catrachos te pedimos disculpas, no es la baleada que te mereces”, escribieron algunos usuarios.

Daniel fue honesto con EL HERALDO al asegurar que cada conferencia es diferente y que depende mucho del público, aunque no dudó ni un instante en que sus seguidores hondureños lo recibirán con la calidez que los caracteriza y que será una noche gratificante para ambos protagonistas.

“No voy con alguna expectativa, más bien voy y me entrego al momento y el momento se teje segundo a segundo. Seguramente habrá ciertas ideas que uno puede tener en la cabeza de cómo van a suceder las cosas esa noche, pero lo que sí les puedo asegurar es que será una noche que no van a olvidar jamás. Es profunda, con sustento, con risas, con lágrimas, con gozo, con ejercicios, con herramientas, es una visita salvaje a las dimensiones biológicas, psicológicas y espirituales y es universal, es para todos, no hay un público específico, pueden ir con sus hijos, con su esposa o solos”, finalizó, al tiempo que garantizó que no será la única vez que visite Honduras.

