Dalilah Polanco recuerda su ruptura con Eugenio Derbez en "La casa de los famosos"

Ciudad de México, México.- Mientras la cuenta regresiva hacia la final de la tercera edición de "La casa de los famosos México" se acerca, las últimas revelaciones hechas por Dalilah Polanco han acaparado el foco de todos.
La actriz y comediante decidió contar una historia de su pasado que muchos esperaban escuchar, al recordar frente a sus compañeros de reality una de las etapas más mediáticas y dolorosas de su vida: su relación con Eugenio Derbez y la infidelidad que los llevó a separarse definitivamente.
La intérprete, conocida por su papel de “Martina” en "La familia P. Luche", compartió los detalles de cómo el engaño de Derbez con Alessandra Rosaldo salió a la luz.
Si bien la participante no mencionó nunca el nombre de ninguno de los involucrados, los detalles en el relato fueron suficientes para que la audiencia comprendiera que se refería al comediante y a quien actualmente es su esposa y la madre de su hija menor.
Dalilah relató que, pese a sospechas y señales, eligió no prestarles atención por miedo a convertirse en “la novia tóxica” de Derbez.
“De repente, un día veo algo que no me hace feliz. Y se lo pregunto en el mismo momento ‘¿Está pasando algo aquí que yo no sepa con otra persona?’. ‘De ninguna manera. Como, por favor...’ me respondió".
Sin embargo, la bomba explotó cuando una amiga le llamó para advertirle que su pareja había sido fotografiado con otra mujer.
Todo se confirmó cuando una revista de espectáculos la contactó para conocer su opinión sobre las imágenes recientemente publicadas:
“Había fotos de él con ella, con gorra y lentes bajándose de sus carros en un estacionamiento y caminando, y se me rompió el corazón. Agarré mi maleta de rueditas, lo que cupo en ella y le dejé la revista en la cama”, confesó la actriz al borde de las lágrimas.
Polanco explicó que el golpe fue doblemente duro, pues no sólo fue lastimada por quien amaba, sino también por no haber hecho caso a su intuición .
“La ruptura del corazón fue cuando no le hacemos caso a lo que sentimos. Yo se lo pregunté en tres ocasiones con meses de diferencia, y siempre se me negó categóricamente”, relató.
Después del descubrimiento, Dalilah confesó que “se desató una relación tóxica terrible durante muchísimo tiempo”, una etapa marcada por la desconfianza y el resentimiento que, según la actriz, tardó mucho en sanar.
Del engaño al altar
Como antecedente, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo oficializaron su relación años después y finalmente contrajeron matrimonio en julio de 2012, tras un largo noviazgo y varias idas y vueltas en la relación.
La revelación de Dalilah Polanco no tardó en generar debate entre los seguidores del reality y usuarios en redes, reviviendo la historia de amor y traición que por mucho tiempo fue tema central en el mundo del espectáculo.