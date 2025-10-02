Dalilah Polanco recuerda su ruptura con Eugenio Derbez en "La casa de los famosos"

Ciudad de México, México.- Mientras la cuenta regresiva hacia la final de la tercera edición de "La casa de los famosos México" se acerca, las últimas revelaciones hechas por Dalilah Polanco han acaparado el foco de todos.

La actriz y comediante decidió contar una historia de su pasado que muchos esperaban escuchar, al recordar frente a sus compañeros de reality una de las etapas más mediáticas y dolorosas de su vida: su relación con Eugenio Derbez y la infidelidad que los llevó a separarse definitivamente.

La intérprete, conocida por su papel de “Martina” en "La familia P. Luche", compartió los detalles de cómo el engaño de Derbez con Alessandra Rosaldo salió a la luz.

Si bien la participante no mencionó nunca el nombre de ninguno de los involucrados, los detalles en el relato fueron suficientes para que la audiencia comprendiera que se refería al comediante y a quien actualmente es su esposa y la madre de su hija menor.

Dalilah relató que, pese a sospechas y señales, eligió no prestarles atención por miedo a convertirse en “la novia tóxica” de Derbez.

“De repente, un día veo algo que no me hace feliz. Y se lo pregunto en el mismo momento ‘¿Está pasando algo aquí que yo no sepa con otra persona?’. ‘De ninguna manera. Como, por favor...’ me respondió".

Sin embargo, la bomba explotó cuando una amiga le llamó para advertirle que su pareja había sido fotografiado con otra mujer.