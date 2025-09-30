¿Quién es Aarón Mercury, el noveno eliminado de "La casa de los famosos México"?

El pasado domingo Aarón Mercury se convirtió en el noveno eliminado de "La casa de los famosos México" en su tercera edición, una salida que desató polémica y miles de reacciones en redes sociales.
Su eliminación tomó por sorpresa a muchos seguidores, que lo consideraban uno de los concursantes más fuertes de la temporada. Junto a Aldo de Nigris y Abelito, del team Noche, se perfilaba dentro del top 3 de finalistas.
En plataformas como X y TikTok, los fans expresaron su inconformidad, asegurando que “Aarón no merecía salir” y que su presencia le daba vida al programa. También acusan de "fraude" a la producción de Televisa.
Aarón protagonizó momentos emotivos y discusiones intensas dentro de la casa, dejando claro que no temía decir lo que pensaba, incluso cuando sus opiniones generaban controversia.
Detrás del nombre Aarón Mercury está Aarón Hernández González, un joven de 24 años originario de Querétaro que saltó a la fama gracias a su carisma en redes sociales.
Su popularidad nació en TikTok, donde hasta ahora acumula 19,6 millones de seguidores por sus videos de comedia, bailes y mensajes positivos.
Su popularidad es tal que ha sido invitado a conducir galas y premiaciones como los TikTok Awards, junto a personalidades del internet como Karely Ruíz.
También ha sido invitado a eventos exclusivos como la premier de Wicked en diciembre de 2024, ocasión en la que compartió espacio con las actrices y cantantes Cynthia Erivo y Ariana Grande.
Situación similar fue su presencia en la premier de "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" en julio de este año, donde posó al lado del chileno Pedro Pascal.
Asimismo, ha incursionado en el modelaje, protagonizando portadas de revisa, y en la música por medio de los sencillos “Bien”, “Súper conectados” y “Apaga la luz”.
Y como no todo es siempre positivo, Mercury ha estado vinculado a algunas controversias, principalmente relacionadas con relaciones sentimentales con otras figuras de redes sociales como Yeri Mua y Tammy Parra.
Su participación en "La casa de los famosos" marcó su debut en la televisión nacional, llevándolo de las pantallas del celular al horario estelar.
Sus seguidores destacan que fue “auténtico hasta el final”, además de un caballero, cualidades que lo han acompañado desde los inicios de su carrera digital.
Con su salida del reality Aarón cierra una etapa en la televisión, pero abre otra llena de proyectos, visibilidad y el cariño de una base de fans cada vez más grande.