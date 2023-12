Critican a Toni Costa por polémicas declaraciones sobre Adamari López

Inmediatamente, Alejandro Chabán le consultó: “¿Tu crees que un clavo saca a otro clavo o ya el otro clavo estaba ‘ready’?

“Sí, porque si yo hubiera preferido volver a clavar el clavo aquel, pues hubiera seguido apuntando para allá, ¿me entiendes?, ¿me he explicado bien o no?, ya mi clavo quería clavar otra madera, ¿sabes lo que te quiero decir, no?, Evelyn vino para darme mucha alegría. Literalmente me levantó”, dijo entre risas y bromas.