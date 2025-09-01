  1. Inicio
Festival Ícaro Honduras: Tres días de cine en la Cinemateca de la UNAH

Este miércoles 3 de septiembre se inaugura el Festival Ícaro Honduras en la Alianza Francesa. Serán tres días de exhibiciones en la Cinemateca “Enrique Ponce Garay”

  • 01 de septiembre de 2025 a las 12:05


Este miércoles 3 de septiembre se inaugura el Festival Ícaro Honduras en la Alianza Francesa.

 Foto: Cortesía Cinemateca UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- La 28 edición del Festival Ícaro Honduras se inaugura este miércoles 3 de septiembre en la Alianza Francesa.

Serán tres días de cine- 3, 4 y 5 de septiembre- que tendrán como sede la Cinemateca Universitaria “Enrique Ponce Garay” de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que este año es la organizadora del festival.

Con el eslogan “El Festival Ícaro Alza vuelo en Honduras”, la Cinemateca lanzó el concurso, en el que están en competencia 39 piezas cinematográficas de realizadores nacionales que se proyectarán al público en Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, Juticalpa y Gracias.

Festival Ícaro Honduras fija su residencia en la Cinemateca de la UNAH

Las 39 obras participantes será evaluadas por un jurado internacional, que seleccionará 12 que pasan a concursar al Festival Ícaro Internacional en Ciudad de Guatemala en noviembre de 2025.

Los tres días de cine inician este miércoles con una acto de inauguración en la Alianza Francesa.



 (Foto: Cortesía Cinemateca UNAH)

Tres días de cine independiente

Los 39 trabajos cinematográficos compiten en las categorías documental, ficción corta, animación y experimental y serán presentados el miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de septiembre en la Sala Francisco Salvador de la Cinemateca Universitaria “Enrique Ponce Garay” del edificio CISE de la UNAH.

Además se impartirán los talleres “Desde cinco películas premiadas de este siglo”, impartido por el Master Darwin Mendoza y “Los 5 miedos de la producción creativa”, del Productor Luis Flores Alvarenga, el viernes 5 de septiembre a las 4:00 de la tarde n el Paraninfo Universitario de la UNAH, situado en la Plaza La Merced.

Cine hondureño: directores afinan nuevos proyectos próximos a estrenar

Los actos de premiación del festival serán en el Paraninfo Universitario el viernes 5 de septiembre a las 4.00 p.m. con la entrega de un reconocimiento a los realizadores asistentes.

“El Festival Ícaro tiene una trascendencia centroamericana, llamando a los cineastas de la región a presentar sus obras y así entrar en el gran movimiento de la creación cinematográfica”, dijo René Pauck, director de la Cinemateca Universitarias “Enrique Ponce Garay” de la UNAH.

Indicó que “es importante conocer y participar en las actividades programadas por El Festival Ícaro0 28, que hemos llamado ´ÍCARO 2025 Alza vuelo en Honduras´”.

El Festival Ícaro celebra este 2025 su XXVIII edición dedicada a la descentralización del cine centroamericano. Y en Honduras busca celebrar la identidad y la cultura nacional a través del cine.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

