Festival Ícaro Honduras: Tres días de cine en la Cinemateca de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- La 28 edición del Festival Ícaro Honduras se inaugura este miércoles 3 de septiembre en la Alianza Francesa. Serán tres días de cine- 3, 4 y 5 de septiembre- que tendrán como sede la Cinemateca Universitaria “Enrique Ponce Garay” de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que este año es la organizadora del festival. Con el eslogan “El Festival Ícaro Alza vuelo en Honduras”, la Cinemateca lanzó el concurso, en el que están en competencia 39 piezas cinematográficas de realizadores nacionales que se proyectarán al público en Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, Juticalpa y Gracias.

Las 39 obras participantes será evaluadas por un jurado internacional, que seleccionará 12 que pasan a concursar al Festival Ícaro Internacional en Ciudad de Guatemala en noviembre de 2025.

Tres días de cine independiente

Los 39 trabajos cinematográficos compiten en las categorías documental, ficción corta, animación y experimental y serán presentados el miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de septiembre en la Sala Francisco Salvador de la Cinemateca Universitaria "Enrique Ponce Garay" del edificio CISE de la UNAH. Además se impartirán los talleres "Desde cinco películas premiadas de este siglo", impartido por el Master Darwin Mendoza y "Los 5 miedos de la producción creativa", del Productor Luis Flores Alvarenga, el viernes 5 de septiembre a las 4:00 de la tarde n el Paraninfo Universitario de la UNAH, situado en la Plaza La Merced.