Condenan a 10 años y seis meses de cárcel al actor Héctor Parra

La abogada de la joven aseguró que la sentencia no el punto final del proceso. “Aún queda un largo camino por recorrer para lograr la reparación integral del daño. No estamos solas, no están solas”.

Reiteró: “Esta sentencia es un reconocimiento al valor y la dignidad de Alexa, y de su madre, quienes a pesar de la revictimización que sufrió por parte de su agresor, su familia y algunos medios de comunicación”.