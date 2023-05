Aracely Arámbula niega que Luis Miguel vea a sus hijos

Tras estas declaraciones, la protagonista de telenovelas apareció en sus redes sociales asegurando que no aceptará mentiras cuando se trata de la vida de sus hijos.

De hecho, hace unas semanas durante una entrevista, la famosa actriz dejó ver que no considera a Luis Miguel como un buen padre.

Aracely mencionó que “el Sol de México” no llama a sus hijos por teléfono para felicitarlos en sus cumpleaños.

“Fíjate que no, no lo llamó el papá... tiene mucho padre con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, mis hijos están felices. Estan en una familia muy unida, una familia muy divina que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada”.

Luis Miguel y Aracely Arámbula mantuvo una relación sentimental desde 2005 hasta 2009.