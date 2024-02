Con “Será que no me amas” da inicio el concierto de Luis Miguel en Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas” abrió paso al esperado espectáculo de Luis Miguel en Tegucigalpa.

Frente a un lleno total de fanáticos que coreaban con efusión el recordado éxito de los 90s, el “Sol” de México dio inicio al concierto del año, que lo trajo de vuelta a Honduras más de una década después de su última visita.”Amor”, “Suave”, “Culpable o no” y “Te necesito” dieron continuidad a la primera parte de la velada, que se vio decorada entre miles de luces neón que iluminaban el ambiente desde las diferentes localidades del Estadio José de la Paz Herrera.