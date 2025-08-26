  1. Inicio
¿Cómo es y cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift?

La pareja confirmó el compromiso a través de una publicación en redes sociales, donde dejaron ver la romántica petición

  • 26 de agosto de 2025 a las 11:47
Con esta hermosa imagen de la pareja muy feliz tras la petición, Swift confirmó que le había dicho "acepto" al amor de su vida.

 Foto: Cortesía Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.-Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron y lo confirmaron este martes 26 de agosto con una publicación en Instagram.

En el carrete de imágenes se puede ver que el jugador de la NFL realizó una propuesta sumamente romántica y le dio un anillo de ensueño a la famosa cantante.

En el anillo destaca un diamante ovalado de gran tamaño, montado sobre un aro dorado clásico.

Esta pieza podría costar más de un millón de dólares.

 (Foto: Cortesía)

"Los especialistas en joyería no tardaron en comentar que la elección del diseño resulta perfecta para ella al ser sofisticado, brillante y atemporal, justo como la estética que la cantante suele reflejar en sus proyectos", asegura Chic Magazine.

Sobre el precio de la hermosa pieza, se estima que podría superar el millón de dólares, pero esto aún está por confirmarse, pues podría costar más.

Esto coloca a la alianza como una de las más impresionantes de los recientes compromisos de los famosos.

