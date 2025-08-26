¿Cómo es y cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift?

Los Ángeles, Estados Unidos.-Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron y lo confirmaron este martes 26 de agosto con una publicación en Instagram.

En el carrete de imágenes se puede ver que el jugador de la NFL realizó una propuesta sumamente romántica y le dio un anillo de ensueño a la famosa cantante.

En el anillo destaca un diamante ovalado de gran tamaño, montado sobre un aro dorado clásico.