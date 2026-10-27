Christina Applegate, sin esclerosis múltiple y con un andador junto a la cama

Los Ángeles, Estados Unidos.- Christina Applegate, de 54 años, ha detallado el deterioro de su movilidad una semana después de revelar que los médicos descartaron que padezca esclerosis múltiple, enfermedad que durante cinco años dio por cierta y sobre la que habló públicamente. La intérprete de Dead to Me lo contó en el episodio del pasado martes de MeSs, el pódcast que presenta junto a Jamie-Lynn Sigler, conocida por "Los Soprano" y diagnosticada de esclerosis múltiple. Applegate relató que midió el tiempo que le lleva incorporarse. "Me tomó diez minutos poder moverme de la almohada, salir de la cama y ponerme de pie", afirmó.

Según explicó, al levantarse casi no pudo caminar hasta el baño y ahora tiene un andador junto a la cama "por lo que está pasando». Aseguró que nunca había tenido problemas de movilidad tan graves y que antes siempre podía sentarse por sí misma. Describió además dolor intenso y debilidad al moverse y añadió que no sabe qué ocurre. "Esto es con lo que sigo viviendo", señaló.

Un diagnóstico descartado

El 20 de octubre, Applegate había explicado en el mismo pódcast que su médico le comunicó que no tiene esclerosis múltiple. La actriz recordó que el facultativo entró en la habitación y le dijo: "Felicidades, no tienes EM". Ella contó que no recibió la noticia con alegría, a diferencia de quienes la rodeaban. Calificó la situación de mindf—k y subrayó que sus síntomas persisten. "No he mejorado, Jamie. Si acaso, he empeorado", dijo entonces. Según sus palabras, se encuentra de nuevo en el punto de partida, sin saber qué le sucede. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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