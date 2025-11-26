Christina Aguilera estrena nuevo tema navideño grabado junto a la Torre Eiffel

Nueva York, Estados Unidos.- La cantante estadounidense Christina Aguilera ha dado a conocer el video de su nuevo single navideño, 'My favorite things', un adelanto de su película 'Christina Aguilera: Christmas in Paris', en el que aparece cantando delante de la Torre Eiffel.

La artista anunció en sus redes sociales la publicación del tema y del videoclip, grabado con el emblemático monumento parisino de fondo, mientras ella canta y baila en una plataforma rodeada de árboles luminosos de navidad.

Aguilera está acompañada por una orquesta de cámara y de un grupo de bailarines vestidos de blanco, el mismo color que el corpiño que luce.

“Cuando la magia de la Navidad se encuentra con la magia de París... sucede algo verdaderamente extraordinario. No puedo esperar para compartir esta temporada festiva contigo”, señala la cantante en Instagram.