Christina Aguilera estrena nuevo tema navideño grabado junto a la Torre Eiffel

La artista anunció la publicación del tema y del videoclip, grabado con el emblemático monumento parisino de fondo, mientras ella canta y baila rodeada de árboles luminosos

  • 26 de noviembre de 2025 a las 09:49
Este lanzamiento musical llega tras el anuncio de 'Christina Aguilera: Christmas in Paris', un especial cinematográfico que se estrenará exclusivamente en cines el 14 y 21 de diciembre.

 Foto: EFE.

Nueva York, Estados Unidos.- La cantante estadounidense Christina Aguilera ha dado a conocer el video de su nuevo single navideño, 'My favorite things', un adelanto de su película 'Christina Aguilera: Christmas in Paris', en el que aparece cantando delante de la Torre Eiffel.

La artista anunció en sus redes sociales la publicación del tema y del videoclip, grabado con el emblemático monumento parisino de fondo, mientras ella canta y baila en una plataforma rodeada de árboles luminosos de navidad.

Aguilera está acompañada por una orquesta de cámara y de un grupo de bailarines vestidos de blanco, el mismo color que el corpiño que luce.

“Cuando la magia de la Navidad se encuentra con la magia de París... sucede algo verdaderamente extraordinario. No puedo esperar para compartir esta temporada festiva contigo”, señala la cantante en Instagram.

Este lanzamiento musical llega tras el anuncio de 'Christina Aguilera: Christmas in Paris', un especial cinematográfico que se estrenará exclusivamente en cines el 14 y 21 de diciembre, en más de 700 salas en Estados Unidos.

Esta experiencia cinematográfica celebra el 25 aniversario del álbum navideño de Aguilera, 'My kind of Christmas' (2000).

Dirigida por el ganador del Emmy, Sam Wrench, la película muestra a Aguilera interpretando para una audiencia íntima de 250 invitados en la terraza sobre el Musée du Quai Branly.

Con una Torre Eiffel transformada en un brillante árbol de Navidad, Aguilera presenta versiones reinventadas de clásicos navideños y éxitos que han definido su carrera.

La película también entrelaza viñetas cinematográficas parisinas que exploran el amor, la maternidad, la reinvención y la evolución artística que ha dado forma a su legado.

A lo largo de su carrera, Christina Aguilera ha vendido cerca de 100 millones de discos en todo el mundo, logrado cinco sencillos número 1 en el Billboard Hot 100. Ha recibido siete premios Grammy incluidos dos Latin Grammy.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

