Chris Martin, de Coldplay, se sincera sobre el escándalo viral de la Kiss Cam en Boston

Chris Martin, vocalista de Coldplay, se pronunció sobre el incidente de la Kiss Cam con ejecutivos de Astronomer y defendió mantener la dinámica en sus conciertos

  • 19 de agosto de 2025 a las 15:28
El líder de la agrupación defendió la dinámica al asegurar que se trata de un espacio de interacción con los fanáticos dentro del Music of the Spheres World Tour.

 Fotos: Captura de pantalla | Shutterstock

Hull, Inglaterra.- El vocalista de Coldplay, Chris Martin, abordó públicamente el episodio de la Kiss Cam que se volvió viral durante un concierto en Boston y que terminó involucrando a dos altos ejecutivos de la compañía tecnológica Astronomer.

La situación, ocurrida el pasado 16 de julio en el Gillette Stadium de Massachusetts, mostró en pantalla al entonces CEO Andy Byron junto a la ejecutiva de recursos humanos Kristin Cabot.

Ambos intentaron cubrirse para evitar la cámara, lo que desató risas del público y un comentario inmediato de Martin: "Oh, miren a esos dos. Oh-oh, ¿qué?... o están teniendo una aventura o son muy tímidos".

El vídeo en cuestión se viralizó rápidamente en redes sociales y derivó en una investigación interna de la empresa, según reportaron medios como HullLive y NME.

@instaagraace trouble in paradise?? 👀 #coldplay #boston #coldplayconcert #kisscam #fyp ♬ original sound - grace

A un mes del incidente, el cantante retomó el tema en pleno concierto de la agrupación en Kingston upon Hull, Inglaterra.

Ante miles de asistentes, reflexionó: "Hemos estado haciendo (la Kiss Cam) durante mucho tiempo y solo recientemente se ha convertido en un... sí".

El líder de la banda defendió la dinámica al asegurar que se trata de un espacio de interacción con los fanáticos dentro del Music of the Spheres World Tour.

"La vida te lanza limones y tienes que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes", dijo.

La alusión surgió después de que un fan mostrara un cartel señalando que había asistido a varios de sus conciertos.

"Gracias por venir de nuevo después de ese desastre", aseveró Martin, antes de continuar con el espectáculo.

