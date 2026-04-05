Chase Infiniti protagoniza "Los testamentos", la secuela de "El cuento" de la criada que llega a Disney+

Los Ángeles, Estados Unidos.- "La razón por la que elegimos hacerla es que la temática de 'Los testamentos' es todavía relevante" y quizás "más relevante que nunca", afirman en una entrevista con EFE los responsables de 'Los testamentos', secuela de la adaptación televisiva de la novela 'El cuento de la criada', de Margaret Atwood. "No creo que estemos mejor, desearía que lo estuviéramos, pero no creo que sea por error. Creo que es una prueba de la capacidad de premonición de Margaret Atwood como persona, escritora y pensadora", explica Bruce Miller, creador de ambas series, al comparar el momento actual con 2017, el año de estreno de 'El cuento de la criada', e incluso con 1985, cuando se publicó el primer libro. "Podemos no estar mejor, pero somos más fuertes", puntualiza en un tono más optimista Warren Littlefield, productor ejecutivo en ambas series. "En el mundo hay mujeres que protestan llevando la capa roja de 'El cuento de la criada', se volvió un símbolo de resistencia", recuerda, y mientras el mundo se vuelve "más agresivo", también hay un sentimiento de "estar unidos frente a esas fuerzas".

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Los primeros tres episodios de 'Los testamentos' -secuela que, como novela, fue publicada por Atwood en 2019, en plena efervescencia de la serie- se estrenarán este miércoles en la plataforma Disney+, con un reparto encabezado por las actrices Lucy Halliday y Chase Infiniti (quien ha saltado a la fama por su papel en 'Una batalla tras otra'). También figura en esta primera temporada de diez episodios la veterana Ann Dowd, quien en 'Los testamentos' retoma su icónico personaje de 'tía Lydia'. La serie, que llega sin que se haya cumplido aún un año del final de la producción protagonizada por Elisabeth Moss, se sitúa unos años después de los eventos de 'El cuento de la criada' y sigue las perspectivas entrelazadas de dos jóvenes: Agnes (Infiniti), criada en la opresión de Gilead, y Daisy, una adolescente que creció en Canadá y descubre su identidad y sus vínculos con la resistencia.

"Llevamos muchos años diciendo en numerosas entrevistas que, cuando ya no seamos relevantes, nos alegraremos y nos retiraremos discretamente. Por desgracia, a medida que el mundo evoluciona y los derechos de las mujeres se ven cada vez más amenazados, nos damos cuenta de que somos más relevantes que nunca", asegura Littlefield. "Creo que esa es la razón principal para seguir adelante", completa.

Una generación de actrices que inspira a actuar