Cesia Sáenz a Myriam Montemayor: “Ya le escribí a la madrina y le pedí perdón”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Cesia Sáenz, la ganadora de La Academia: 20 años, le pidió perdón Myriam Montemayor luego que ella, Rubí y Nelson se burlaran de su presentación de “Como la flor” durante un Live en las redes sociales.

“Ya le escribí a la madrina y le pedí perdón. Pensé que a ella también le iba a causar gracia jajaya le dije que se nos una también que nuestro fandom se una, el icónico *como la flor* no es en son de burla hacia ella, ya le dije qué hay que hacerlo un meme viral”, escribió la joven originaria de Comayagua.

VEA: Cesia Sáenz deslumbró a Danny Ocean al cantar juntos “Me rehúso” en Tegucigalpa

Y es que luego que los exacadémicos hicieran los comentarios sobre la actuación de la que fue la madrina de esta generación de La Academia, ella decidió dejar de seguirlos en las redes sociales.

Cabe decir que Cesia habló de su distanciamiento con Myriam, revelando que no se había dado cuenta del unfollow hasta que sus seguidores se lo hicieron notar.

“Otras cosa que no me había fijado es que de verdad la madrina me dejó de seguir pero..., no creo que se haya enojado por algo así [la imitación que hizo de ella], no fue con mala intención, yo no le hice nada a Myriam, yo estaba cantando, si ella se enojó por algo infantil pues..., cada quien toma las cosas a su manera nosotros no lo hicimos con mala intención, yo ni sabía, pero si me dejó de seguir es porque le molestó, pero yo no lo hice con mala intención, y dejó de seguir a Rubí y a Nelson también”, contó.

ADEMÁS: Dalú borra todos los tuits que tenía en apoyo a Cesia ¿Qué pasó?

Además, la catracha dijo que “si a mí me hubieran hecho eso, yo hubiera hecho hasta video dueto porque es chistoso, no es manera de que nos estamos burlando de ella, ustedes saben que nosotros somos bien comediantes, pero bueno, yo lo hubiera tomado de una manera madura y me hubiera reído también”.

Sin embargo, Myriam aclaró que ella nunca ha dejado de seguirlos, porque en realidad ella no les había dado Follow, porque dentro de La Academia ellos no utilizaban sus redes sociales.

“Me escriben para preguntarme, que por qué dejé de seguir a mis ahijados, la realidad es que no los seguía, porque ellos no tenían acceso a sus redes, entonces no den por hecho, ni se crean de todo lo que dicen”, escribió Montemayor, pero en otro tuit colocó: “Uno que otro que se quiere descarriar y salir del huacal”.

ENTÉRESE: La victoria de Cesia Sáenz; conectó con el público, demostró su talento y llenó de orgullo a Honduras