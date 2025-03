​​​​Acusan a Cazzu de "roba maridos" en medio de la polémica con Ángela Aguilar

La acusación, que recordó un hecho ocurrido en 2014, decía lo siguiente: "Muy lindo el tema de Cazzu, pero me recuerdan en el 2014, cuando me mandaba mensaje contándome lo hermoso que la había pasado en el cerro con mi marido y yo llorando en la maternidad, embarazada de ocho meses de mi hija".

El relato de Jalil fue ampliado en una entrevista con el periodista Javier Ceriani, quien logró contactar a la mujer para que compartiera su historia en su canal de YouTube.

Según la mujer, las emociones fueron desbordadas tras escuchar la canción, pues revivió la amarga experiencia que había vivido en ese entonces.

“Yo estaba embarazada y encima yo me he humillado porque le he mandado mensajes a ella donde reconoce que había estado toda la noche en el cerro San Javier con él, los dos solos”, explicó Jalil.

La joven también reveló detalles más personales, asegurando que la situación le afectó gravemente, tanto emocional como físicamente, llevándola incluso a ser hospitalizada en una ocasión debido a lo sucedido.