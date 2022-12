Esta es la causa de muerte “tWitch” Boss, el dj del programa de Ellen DeGeneres

Boss era una figura constante en el programa de variedades “The Ellen DeGeneres Show” desde 2014 hasta su última transmisión este año.

También apareció en el programa de baile estadounidense “So You Think You Can Dance”, y en las películas “Step Up” y “Magic Mike XXL”.

Junto a su esposa, presentaba el programa “Bodas de ensueño Disney”. La pareja se casó en 2013 y tiene tres hijos.

