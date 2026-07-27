Párkinson, cáncer y un nuevo álbum: La verdad detrás del retiro de Carly Simon

Nueva York, Estados Unidos.- La cantautora estadounidense Carly Simon, de 83 años, confirmó este lunes que padece párkinson, la enfermedad neurodegenerativa sin cura conocida, y que además atravesó un proceso de cáncer de piel que la llevó a alejarse de los escenarios y de las cámaras. La artista, recordada por himnos como You're So Vain y Nobody Does It Better, compartió la noticia en un comunicado difundido en sus redes sociales. En el texto explicó por qué prefirió mantener el asunto en reserva durante tanto tiempo. "Tantas personas me han escrito preguntándome amablemente por mi relativo silencio, cómo estoy y qué he estado haciendo. La verdad es que he estado aprendiendo a vivir con la enfermedad de párkinson", escribió la intérprete.

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Simon detalló que el proceso de aceptación no fue inmediato. "Me ha tomado tiempo entender el diagnóstico, adaptarme a él y decidir cuánto quería contar públicamente al respecto. El párkinson es distinto para cada persona y puede resultar impredecible. Algunos días estoy tan cansada que no logro que arranque la jornada. En otros, me da un poco más de margen para moverme, pensar, trabajar y sentirme yo misma", relató. La compositora, ganadora de dos premios Grammy y de un Oscar por Let the River Run, tema incluido en la película Working Girl (1988), también describió el efecto emocional del diagnóstico.

"No hay un horario ordenado o predecible para la enfermedad. No consulta mi calendario antes de decidir qué tipo de día voy a tener", señaló.

Añadió que el párkinson trajo consigo "ansiedad, depresión, agotamiento y apatía", y comparó ese estado con que "la parte del cerebro que envía las invitaciones para participar en la vida hubiera extraviado la lista de invitados".

Un segundo golpe a la salud

Además del párkinson, Simon reveló que en ese mismo periodo fue tratada por un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel, localizado en su rostro. "El cáncer fue removido, pero la cirugía afectó mi apariencia y me hizo sentir más consciente de mí misma al aparecer en público", escribió. Con el humor que siempre la caracterizó, agregó una referencia a su propio pasado artístico: "Siempre he sido más crítica con mi apariencia de lo que cualquiera podría imaginar (miren la ironía de haber escrito You're So Vain), y esto le dio a mi crítica interna bastante material nuevo", expresó. La combinación de ambos diagnósticos, sumada a problemas de movilidad, la llevó a apartarse casi por completo de la vida pública. "Retirarme de la vista pública fue la reacción más llevadera. Si a una persona se le permitiera hibernar tanto en invierno como en verano, yo me habría convertido en una osa de todas las estaciones", escribió, en referencia a los años en que prácticamente desapareció de eventos y presentaciones. Su última actuación pública data de marzo de 2018.

La música como refugio

Pese al deterioro físico y al desgaste emocional, la artista contó que nunca dejó de componer. En medio de ese proceso surgió Comes in Waves, su primer álbum completo de material inédito en casi dos décadas, cuyo lanzamiento está previsto para el 14 de agosto.

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