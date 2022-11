Al Salón de la Fama del Rock & Roll ingresan Eminem y Dolly Parton

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS.- El mundo de la música se prepara para celebrar el sábado a los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll de Estados Unidos, entre ellos la reina del country Dolly Parton y el rapero Eminem.

El grupo de pop rock Eurythmics, el cantautor Lionel Richie, los británicos Duran Duran, la letrista y cantante Carly Simon y el dúo de rock de Pat Benatar y Neil Giraldo completan esta promoción 2022 que será homenajeada en un concierto de gala en Los Ángeles.

El Salón de la Fama del Rock & Roll, con sede en Cleveland, Ohio, nunca estuvo reservado exclusivamente al rock y ya desde su primera promoción en 1986 se abrió a otros géneros musicales: soul, blues, R&B, folk, country y luego rap.

Aún así, Parton, de 76 años, había pedido inicialmente el retiro de su nombre de la selección de este año.

“Aunque me siento extremadamente halagada y agradecida de haber sido nominada para el Salón de la Fama del Rock & Roll, no me siento ganadora de este derecho”, dijo la autora de innumerables canciones, incluidas “Jolene” y “I will always love you.”

Pero la votación ya estaba en camino y el Salón de la Fama insistió en que ella es mucho más que una estrella de la música country.

“Con una carrera pionera como compositora, voz distintiva, glamour, talento comercial y trabajo humanitario, Dolly Parton es un ícono adorado que trasciende el género que transformó para siempre”, dijo la organización.

