Carlos Villagrán y Sean Gunn hacen historia en la Comic-Con Guatemala 2025

La convención, considerada la más grande e importante del país y que se celebra este 4 y 5 de octubre, cumple su promesa de ser el "crossover más esperado del año" al reunir a más de 20.000 asistentes listos para compartir su pasión por la cultura pop.

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El actor mexicano Carlos Villagrán , que dio vida a Quico en ' El Chavo del 8' , y el estadounidense Sean Gunn, conocido por su papel de Kraglin en ' Guardianes de la Galaxia ', fueron este sábado las figuras estelares de la Comic-Con Guatemala 2025.

El encuentro tuvo lugar en el Parque de la Industria, un pabellón ubicado a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala y que reunió a invitados internacionales que ofrecieron paneles gratuitos, en los que el público pudo estar a pocos metros de sus actores favoritos.

El ambiente del evento estuvo lleno de creatividad, especialmente entre los cosplayers que dieron vida a sus personajes favoritos.Josh, un residente de la Ciudad de Guatemala, expresó que el cosplay es un escape de la realidad.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Desde pequeño siempre he sentido atracción por el superhéroe, ya que me sacó de varios problemas. De niño, jugar a ser Spider-Man fue como mi escape de la realidad", señaló este fan que ha asistido a la convención por ocho años.La fiebre geek no solo atrajo a locales.

Manuel Guzmán, conocido como The Collector SV de El Salvador, explicó que visitar la Comic-Con de Guatemala es ya una tradición de cuatro años. "Es primera vez que hago como cosplay", comentó Guzmán, quien se disfrazó de Dr. Doom.