Canciones del verano 2025 en Spotify: ¿por qué los hits energéticos desaparecieron?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Spotify ha seleccionado a Sabrina Carpenter , Alex Warren y Ravyn Lenae como líderes de su lista Songs of Summer 2025, según informó el servicio de streaming. La selección de la plataforma refleja un verano atípico en términos de energía y ritmo musical, según datos internos de la compañía.

Entre las canciones incluidas se encuentran “Ordinary” de Alex Warren, “Love Me Not” de Ravyn Lenae, “Manchild” de Sabrina Carpenter, “Back to Friends” de Sombr y “Shake It to the Max (Fly) – Remix” de Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea.

Spotify señaló que este verano ha sido el menos bailable y con menor energía de la última década, tomando en cuenta factores como tempo, estabilidad rítmica, fuerza del beat y regularidad general de los temas más populares.

La lista de Spotify coincide con un debate sobre la falta de canciones con características típicas de un “hit veraniego”. Por ejemplo, “Ordinary” se ha destacado como balada con matices introspectivos y religiosos, lo que difiere de la tradición de temas con ritmo acelerado y pegadizo

“Ordinary” alcanzó su pico de reproducciones el 12 de junio, convirtiéndose en la canción más escuchada del verano en Spotify. “Shake It to the Max” se posicionó en el Top 50 de más de 45 países.

“Love Me Not” tuvo su mayor número de reproducciones el 18 de julio. “Manchild” permaneció 25 días consecutivos en el primer lugar del U.S. Daily Top Songs chart. “Back to Friends” alcanzó su pico de reproducciones el 8 de agosto.