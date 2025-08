Esta es la lista completa de canciones de Man’s Best Friend, el nuevo álbum de Sabrina Carpenter

La portada original del álbum generó polémica en redes sociales debido a su contenido visual. En respuesta, Carpenter publicó una edición alternativa en blanco y negro, donde aparece recostada sobre el hombro de un hombre con traje. “Aquí tienen una nueva portada alternativa aprobada por Dios”, escribió en su cuenta oficial.

A continuación, la lista completa de canciones de Man’s Best Friend:

1. Manchild

2. Tears

3. My Man On Willpower

4. Sugar Talking

5. We Broke Up Again Last Night

6. Nobody’s Son

7. Never Getting Laid

8. When Did You Get Hot?

9. Go Go Juice

10. Don’t Worry I’ll Make You Worry

11. House Tour

12. Goodbye