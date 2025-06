Sabrina Carpenter sobre su álbum: "¿por qué esperar tres años para sacarlo?"

"No quiero ser dramático, pero ¿qué puedo hacer mientras mis piernas siguen funcionando? Estoy ágil, aprovechémoslo. Tengo la mente ágil, así que a escribir. Intento no entristecerme por el hecho de que nada dura para siempre, pero sinceramente, es un momento tan hermoso ahora mismo. Quiero disfrutarlo y seguir creando cosas mientras me siento así", explicó.

"Pero estoy en ese punto de mi vida en el que pienso: 'Un momento, no hay reglas'. Si me inspira escribir y crear algo nuevo, prefiero hacerlo. ¿Por qué esperaría tres años solo por esperar tres años?", reflexionó.

La cantante también habló de la polémica durante la gira 'Short n'Sweet' -que comenzó en septiembre de 2024 y acabará en noviembre de 2025- porque Carpenter simula posturas sexuales en sus conciertos cuando canta 'Juno'.

"Me hace mucha gracia que la gente se queje" cuando son ellos los que han popularizado las canciones, aseguró.

En los conciertos "hay muchos más momentos además de las posturas de 'Juno' pero son esas de las que hablan y comentan cada noche. NO puedo controlarlo. Pero si vienen al concierto también se encontrarán con baladas o temas más introspectivos. Hay mucha ironía y humor en todo esto", comentó la cantante de Pensilvania.

"No quiero ser pesimista, pero realmente siento que nunca he vivido en una época en la que las mujeres hayan sido tan desprestigiadas y escrutadas en todos los sentidos. No me refiero solo a mí. Me refiero a todas las artistas mujeres que crean arte ahora mismo".