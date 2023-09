Britney Spears dio indicios sobre los abusos a los que la sometió su familia

“No me quejo de este vídeo... ¡En realidad es muy lindo, pero sin sonido tiene un efecto diferente! Para mí, se siente más oscuro... Me han hecho cosas parecidas, así que lo miro con otros ojos”, dice Britney al inicio de su mensaje.

Podría ser sólo otro tierno video de internet, pero no para Britney, pues como compartió en sus redes sociales, la travesura que le hicieron a la niña despertó varios recuerdos del abuso que vivió por parte de su familia.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears volvió a las redes sociales con un particular video donde un par de mujeres estrellan huevos crudos en la frente de una niña. La niña, evidentemente enojada por la acción y por las risas de las mujeres, se venga de una de ellas estrellándole también un huevo en la frente.

Según la intérprete de Toxic, el video la hizo reflexionar sobre cómo la gente que debería cuidarte, puede ser la primera en hacerte daño. Spears añade que si en su momento no denunció los abusos de su familia, fue porque los amaba.

“La mayor parte de mi conflicto interior con la gente es saber que el enemigo está justo delante de mí, ¡pero me quedé con ellos porque los quería! Soy extremadamente sensible cuando alguien se ríe de alguien o lo intimida de alguna manera”.

Britney continúa su mensaje asegurando que tarde o temprano contará más detalles de las cosas que vivió durante la tutela, y probablemente, parte de esos detalles queden plasmados en su próximo libro autobiográfico titulado The Woman in Me, mismo que saldrá a la venta el próximo 24 de octubre.