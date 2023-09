“Siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida”, dijo entre lágrimas y con apenas un hilo de voz.

Dos años después, la sombra de Hernández la vuelve a acechar.

”Es una situación compleja que se debe abordar sin amarillismos”, ha dicho la periodista en el canal de YouTube Chisme No Like. Apenas es la segunda entrevista que concede y lo ha hecho precisamente al polémico programa que ha divulgado los rumores de presunta práctica de santería por parte de Montijo.