Bradley Cooper será el director de nueva película junto a Margot Robbie

Pensilvania, Estados Unidos.- El próximo proyecto del actor Bradley Cooper será dirigir y producir la precuela de la saga ' Ocean's Eleven ', en la que también actuará junto a Margot Robbie , informó The Hollywood Reporter (THR).

Los directivos del estudio Warner Bros, Mike De Luca y Pam Abdy, han confirmado este proyecto de Cooper que aún no tiene título, pero cuyo estreno está previsto para el 25 de junio de 2027.

Durante la presentación del proyecto en Las Vegas, Margot Robbie hizo una aparición virtual para resumir el argumento del film.

“Antes de que Danny Ocean pusiera un pie en Las Vegas, dos mentes maestras le enseñaron todo lo que sabe: sus padres. Los verán en su mejor momento en nuestra nueva película, llevando a cabo un atraco épico”, explicó.