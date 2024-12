Bradley Cooper celebra 50 años: De The Hangover a A Star Is Born

Cooper comenzó su carrera profesional como actor en 1999 con una pequeña aparición en la serie televisiva Sex and the City, pero no fue hasta 2001 que debutó en el mundo cinematográfico en la comedia Wet Hot American Summer. Tras esas primeras actuaciones, desempeñó roles menores en series de televisión como ‘Alias’, donde interpretó a Will Tippin durante un par de temporadas.