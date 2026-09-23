Brad Pitt reflexiona sobre el paso del tiempo y las lecciones de la vida

San Sebastián, España.- Brad Pitt, de 62 años, señaló este miércoles en una entrevista con EFE que "la vida es una serie de desafíos y luchas" que exigen "mantener la fe y la cabeza fría y pasar a la siguiente tarea". Pitt está en el Festival de Cine de San Sebastián para presentar Heart of the Beast, un thriller de aventuras, que protagoniza y produce y que está dirigido por David Ayer, con el que ya trabajó en Fury (2014).

Es su segunda visita al certamen español tras la de 2009 cuando presentó "Bastardos sin gloria", de Quentin Tarantino. ¿Y cómo ha cambiado el actor desde aquella visita?

"Más curtido por dentro y por fuera"

"Sin duda estoy un poco más curtido, por dentro y por fuera; tengo más experiencia y estoy mucho más tranquilo. Mis valores han cambiado para centrarse, ante todo, en las personas que me rodean y en la experiencia misma", remarcó. "Al envejecer, empiezas a fijarte en cómo distribuyes el tiempo; te vuelves más consciente de la finitud, de aquello a lo que todos nos enfrentaremos. Así que la gestión del tiempo cobra cada vez más importancia, con quién lo pasamos y cómo lo hacemos", apuntó Pitt sobre las cosas que se han vuelto "realmente importantes" para él en estos diecisiete años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Periodo en el que, entre otras cosas, ha vivido una mediática relación y, posteriormente, un sonado divorcio, con Angelina Jolie, que precisamente estuvo el año pasado en San Sebastián. Se conocieron en 2004, se casaron en 2014 y formaron una familia en apariencia ideal con seis hijos, tres adoptados y tres biológicos. Pero llegó la separación, Jolie le acusó de comportamientos violentos y el cuento de hadas se acabó bruscamente. Cinco de sus hijos se han quitado el apellido paterno o han dejado de usarlo -solo Pax sigue usando Jolie-Pitt- y el acto no tiene relación con ninguno de ellos. "En mis días más oscuros, contar mis problemas a familia y amigos lo fue todo", dijo Pitt en una rueda de prensa anterior en referencia a ese episodio.

Producciones internacionales

Pero al margen de su vida privada, Pitt, nacido en 1963 en Oklahoma, es una de las grandes estrellas del cine mundial, conocido por películas como Thelma & Louise (1991), "Entrevista con el vampiro" (1994), "Doce monos" (1995), Seven (1995), "El club de la pelea" (1999) o "Érase una vez en... Hollywood" (2019), por la que ganó un Oscar a Mejor actor secundario.