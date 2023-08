Billy Porter arremete contra Harry Styles y Anna Wintour

Los Ángeles, Estados Unidos. El actor y cantante, Billy Porter, está listo para hablar con franqueza sobre su polémica disputa con Harry Styles y, ahora hasta Anna Wintour está involucrada.

En una nueva entrevista, Porter habló nuevamente sobre sus sentimientos acerca de que Styles fuera el primer hombre en aparecer solo en una portada de Vogue, afirmando que, incluso, había había hablado con Wintour, meses antes de que se publicara la portada, para que eligiera a alguien más cercano a la comunidad LGBTQ+.

En su más reciente entrevista con The Telegraph, Porter habló de nuevo sobre la portada de Vogue protagonizada por Harry Styles en 2020 y afirmó que sentía que el cantante había conseguido dicha portada masculina porque es “blanco y heterosexual”. “No se siente bien para mí. Estás usando mi comunidad, o tu gente está usando mi comunidad, para elevarte. No has tenido que sacrificar nada”, dijo.