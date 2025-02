Benny Blanco y su extravagante gesto romántico para Selena Gomez en San Valentín

3

”Cuando tu prometida no es muy fan de las flores”, escribió Blanco en la publicación. En el clip, sigue el rastro de totopos hasta el baño, sumerge uno en la bañera de queso y se graba disfrutando un bocado.

Selena, encantada con el gesto, comentó: “Me encanta todo sobre esto...”. La publicación estaba acompañada de la canción Scared of Loving You, el primer sencillo del álbum colaborativo I Said I Love You First, que la pareja anunció recientemente.