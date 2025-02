Selena Gómez anuncia su primer álbum junto a Benny Blanco

1

California, Estados Unidos.- Después de asegurar que se enfocaría en su carrera como actriz, Selena Gómez sorprendió a sus fanáticos al anunciar su nuevo álbum en colaboración con su prometido Benny Blanco.

La actriz de “Emilia Pérez” publicó que su nuevo álbum “I Said I Love You First” (Yo dije te amo primero) estará disponible el próximo 21 de marzo.

Asimismo, Gómez compartió el nombre del primer sencillo de ese álbum al que llamó “Scared of Loving You”, mientras que aseguró está ansiosa por compartir su nuevo proyecto con sus fans. “Siempre los engaño chicos mi NUEVO álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo @itsbennyblanco, sale el 21/03. Nuestra primera canción, Scared of Loving You está disponible ahora en todas las plataformas de streaming. La mercancía y los productos firmados para el álbum están disponibles para pre-orden ahora. ¡No podemos esperar a compartir este proyecto especial contigo pronto!”, manifestó Selena.