Ben Affleck descarta buscar pareja dos años después de su ruptura con Jennifer López

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ben Affleck declaró que no se encuentra centrado en las relaciones sentimentales dos años después de su separación de Jennifer López. El actor, de 54 años, respondió a preguntas sobre su vida amorosa durante el estreno de su nueva película, Animals, celebrado el jueves en Nueva York, según recogió Entertainment Tonight. "No hay mucho espacio. No ando por ahí. Simplemente no es una gran prioridad en mi vida", afirmó el intérprete. Explicó que su trabajo y sus tres hijos ocupan el primer lugar en su día a día.

Affleck aseguró sentirse "bien y feliz" como soltero. "Sé cuáles son mis prioridades. No puedes tener dos cosas que sean las más importantes en tu vida", señaló, y añadió que para él lo son los niños, además de su trabajo, que dijo disfrutar. "Estoy donde estoy, y estoy muy bien, y quién sabe qué aventuras traerá la vida. Estoy abierto, pero no intento perseguir nada", concluyó.

La referencia a Shakira

Al inicio de la entrevista, el reportero Kevin Frazier le preguntó por las declaraciones de la comentarista Ana Navarro, quien afirmó el lunes en el programa The View que intentó emparejarlo con Shakira tras su separación de López en 2024. Navarro relató que coincidió con Matt Damon en un concierto de la cantante en Miami y sostuvo que, con el tiempo transcurrido, ambos deberían ponerse en contacto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Affleck respondió que esas informaciones suele conocerlas primero por los periodistas. "Nunca escuché algo así en toda mi vida. La gente cuenta chismes. Se inventan cosas", dijo. "Yo no me dejo emparejar", añadió.

Un historial de dos matrimonios

El director comparte tres hijos con su exesposa, la actriz Jennifer Garner: Violet, de 20 años, Seraphina, de 17, y Samuel, de 14. Ambos se casaron en 2005, se separaron una década después y formalizaron el divorcio en 2018. En 2022, Affleck contrajo matrimonio con López, con quien ya había estado comprometido en 2002. La pareja se separó en menos de dos años y el divorcio quedó finalizado en enero de 2025.