“Entonces, ¿que si me creo la noticia de que Rauw estaba de gira y se foll* a una tipa colombianita famosita en México?, sí me lo creo; ¿que si me consta 100X100 que él estando en su relación se habrá follad* a otra tipa que no sería la Rosita?, no me sorprende, porque yo me acuerdo que cuando pasó todo lo de mi amiguita le dije: ‘¿pero y él no estaba con Rosalía?’ y ella me dijo: ‘¿Y tú crees que eso a ellos los detiene?’”, agregó la joven.

Finalmente, la bailarina dijo que posiblemente los cantantes luego subieran una foto juntos diciendo que todo está normal, pero enfatizó en que “él le ha puesto los cuernos muchas veces”.