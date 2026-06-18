Bad Bunny rompe récord histórico de taquilla con sus giras

San Juan, Puerto Rico.- El artista puertorriqueño Bad Bunny alcanzó un nuevo hito en la industria musical al convertirse en el primer artista latino en recaudar más de 1.000 millones de dólares en ingresos por venta de boletos, de acuerdo con cifras recopiladas por Billboard Boxscore. El acumulado total de sus giras entre 2017 y 2019, el “El Último Tour del Mundo” (2022) y la actual “Debí Tirar Más Fotos” asciende a 1.080 millones de dólares, con aproximadamente 6,4 millones de entradas vendidas en 260 conciertos registrados.

De acuerdo con Billboard, menos de 25 artistas en los últimos 40 años han superado la marca de los 1.000 millones de dólares en recaudación por giras, lo que sitúa a Bad Bunny entre los nombres más rentables de la historia del directo. Además, es el primero en lograrlo sin cantar en inglés.

La gira actual impulsa el récord

La gira “Debí Tirar Más Fotos” ha sido clave en este récord, con una recaudación estimada de 360 ​​millones de dólares y 2,4 millones de boletos vendidos en sus primeras 41 presentaciones.

Uno de los puntos más destacados del tour fueron los diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, celebrados entre el 30 de mayo y el 15 de junio, donde se vendieron 623.000 entradas, posicionando la gira entre las más masivas de la historia reciente. En total, la gira ha superado marcas previas como “World's Hottest Tour” (2022), que recaudó 314,1 millones de dólares y vendió 1,9 millones de boletos.



Expansión global sin Estados Unidos

El recorrido internacional ha incluido países como Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Japón, Australia y Portugal, entre otros, con la particularidad de no incluir presentaciones en Estados Unidos. Con 15 fechas aún por reportarse hasta su cierre el 22 de julio en Bruselas, se estima que la gira podría cerrar con una recaudación superior a los 450 millones de dólares.