Aurelio Martínez: La Ceiba pierde al último de sus grandes artistas

Al o igual que Guillermo Anderson y Aurelio Martínez Suazo, se presentó en diversos escenarios de Latinoamérica y llevó su música para la comunidad hondureña en Estados Unidos.

Ayer, la música perdió otro referente. Aurelio Martínez Suazo. Entre sus canciones, que promovían con orgullo la cultura garífuna sus costumbres y la lengua por la que luchó para no dejarla morir, porque según él “un pueblo que no habla su lengua no existe” están Songs of the Garífuna, Garífuna Soul, Laru Beya, Lándini, Darandi y “Pompis con pompis”, entre otras.

Aunque Martínez Suazo, de origen garífuna nació en Plaplaya, Gracias a Dios en 1969, hizo su vida en La Ceiba, desde donde llevó la música garífuna y caribeña fuera de las fronteras patrias.

Antes de su deceso, estaba listo para participar en el Miss Garífuna 2025 el 5 de abril en la ciudad de Nueva Orléans, un evento para promover la cultura afrodescendiente en Estados Unidos.