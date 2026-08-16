Las atracciones de 'Encanto' y 'Coco' rinden tributo al corazón de Colombia y México

Anaheim, Estados Unidos.- Las nuevas atracciones inspiradas en 'Encanto' y 'Coco' rendirán un homenaje al legado cultural de Colombia y México para llevar las tradiciones, música e identidad de Latinoamérica a los parques de Estados Unidos.
El director de la colombiana 'Encanto' compartió este sábado los primeros detalles de la llamada Antonio's fiesta de Encanto, que abrirá sus puertas en 2027 en el parque Disney Animal Kingdom de Florida.
La atracción se adentrará en la Casita Madrigal justo el día en el que el joven Antonio Madrigal recibe su don de hablar con los animales. Por su parte, la mexicana 'Coco', que se encuentra en construcción en el Disneyland de California, viajará un año después de los eventos de la película original para embarcarse en una casa museo dedicada a la música del tatarabuelo de Miguel, Héctor Rivera.
Un barco sumergirá a los espectadores a los recuerdos de Miguel a la Tierra de los Muertos, apoyándose en la música y las tradiciones mexicanas.
Los detalles se compartieron en un panel dedicado a las novedades de parques y cruceros de la empresa en el marco de la D23, la mayor convención de Disney que se celebra este fin de semana en la ciudad de Anaheim, en California.
Miguel adolescente
La segunda entrega de 'Coco', ambientada en el tradicional festejo de Día de Los Muertos, una de las más antiguas y populares celebraciones en México, dará el salto a la adolescencia en su nueva etapa, reveló este viernes Disney.
La franquicia ofreció durante la D23, la mayor convención del coloso del entretenimiento que se celebra este fin de semana en Anaheim (California), las primeras pinceladas del proyecto junto al actor Benjamin Bratt, quien volverá a poner voz al legendario cantante espiritual Ernesto de la Cruz.
El joven Miguel se presentará "más mayor, en edad adolescente, pero aun sosteniendo su guitarra sujeta a la espalda", explicó Bratt mientras mostraba las primeras imágenes del protagonista de la película, que verá la luz en noviembre de 2029.