Las atracciones de 'Encanto' y 'Coco' rinden tributo al corazón de Colombia y México

Anaheim, Estados Unidos.- Las nuevas atracciones inspiradas en 'Encanto' y 'Coco' rendirán un homenaje al legado cultural de Colombia y México para llevar las tradiciones, música e identidad de Latinoamérica a los parques de Estados Unidos.

El director de la colombiana 'Encanto' compartió este sábado los primeros detalles de la llamada Antonio's fiesta de Encanto, que abrirá sus puertas en 2027 en el parque Disney Animal Kingdom de Florida.

La atracción se adentrará en la Casita Madrigal justo el día en el que el joven Antonio Madrigal recibe su don de hablar con los animales. Por su parte, la mexicana 'Coco', que se encuentra en construcción en el Disneyland de California, viajará un año después de los eventos de la película original para embarcarse en una casa museo dedicada a la música del tatarabuelo de Miguel, Héctor Rivera.