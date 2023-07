Athenea Pérez hace historia como la primera mulata en ganar Miss España

Athenea ha sido víctima de varios ataques racistas en los que le aseguraban que “de murciana no tienes nada” o “estás más indicada para Miss Marruecos”, entre otras cosas. De hecho, estas fueron algunas de las palabras más suaves que le dedicaron a la joven.

La nueva Miss Universo España ha confesado que se quedó en shock cuando recibió estos mensajes de odio. “Llevo viviendo en Murcia toda mi vida. Sé cuál es el tono de mi piel, pero no me percato. Lo naturalizó, así que cuando vi todos esos comentarios me sorprendí. No estoy acostumbrada a verme diferente”, explicó en una entrevista a La7.

“Hace 20 años creé cambios sin saberlo. Fui una de las primeras chicas racializadas en entrar en los conjuntos regionales de gimnasia rítmica y siempre he luchado para ser una referente para las generaciones futuras. Veo a mi prima de 13 años que también es mulata y no me imagino cómo debe sentirse ella”, aseguró en ‘El programa de Ana Rosa’.