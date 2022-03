Así es Voice of Cards: The Forsaken Maiden, el nuevo rpg de Yoko Taro

Tegucigalpa, Honduras. Yoko Taro es prácticamente reconocido por todos los aficionados a los videojuegos. El aclamado director la saga Nier, presentó en 2021 Voice of Cards: The Isle Dragon Roars y ahor cuatro meses desúes llega su suecuela Voice of Cards: The Forsaken Maiden.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden, la más reciente entrega en la franquicia Voice Cards que se basa en un único sistema de cartas al estilo RPG, que está disponible en formato digital para la familia de consolas Nintendo Switch, la consola PlayStation 4 y PC vía Steam.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden es una experiencia independiente que nuevos jugadores y fanáticos de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, podrán disfrutar, contado todo por medio de cartas.

En la mecánica del combate, nos contaremos con un sistema de turnos reales en el que nuestros personajes y enemigos van atacando consecutivamente. Bajo una apariencia de cartas al igual que el resto del juego, cada personaje contará con un indicador de puntos de daño, puntos de defensa y vitalidad. De igual forma podremos ver esa información en los rivales, de manera que podremos tener en cuenta a quien nos conviene atacar y de qué manera.

Aquí también entra en juego el sistema de gemas: nuestros ataques y habilidades no consumirán puntos de magia ni serán gratuitos, sino que para utilizarlos tendremos que gastar gemas. Al comienzo de cada turno nos obsequiarán con una gema -acumulables hasta un máximo de 10- que son comunes a todos los personajes, de manera que si por ejemplo tenemos dos gemas acumuladas y un ataque especial consume tres, no podremos utilizarlo hasta el siguiente turno si es que nadie más las ha gastado para realizar otro ataque. Como si de un juego de rol de tablero se tratase, algunos ataques especiales requieren de una tirada de dado que dependiendo del número sacado, tendrá más o menos efecto o provocará estados alterados en el enemigo.

Planteado en una remota cadena de islas que ha sido protegidas por Doncellas a través de generaciones, esta aventura por turnos tendrá a los jugadores seguido al protagonista para salvar a la gente de la isla mientras se enfrentan a la continua amenaza de la destrucción. En esta historia que se desarrolla en un mundo que posee una belleza melancólica, los jugadores zarparan los mares, junto a Laty, una chica que ha fallado al convertirse en una doncella.