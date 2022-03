Cancelan el estreno de Batman en Rusia por la invasión a Ucrania

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Warner Bros decidió este 1 de marzo que el estreno de la película “The Batman” no se reproduzca en Rusia mientras duren los ataques a Ucrania, sin embargo, para el resto del mundo el calendario de inicio sigue intacto.



“The Batman” llega esta semana a los cines del mundo. La película protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves despertó mucha expectativa.



“A la luz de la crisis humanitaria en Ucrania, Warner Media está pausando el lanzamiento de su largometraje ‘The Batman’ en Rusia”, informó el estudio en un comunicado distribuido a la prensa.



Añadieron: “Esperamos una resolución rápida y pacífica de esta tragedia”.



Sin embargo, la compañía dejó la puerta abierta al estreno de la película, ya que monitorearán la invasión rusa a Ucrania y, según la evolución del conflicto, podría darle luz verde.



Otras medidas



Entre tanto, Walt Disney también dio a conocer que suspenderá temporalmente el estreno de sus películas en la nación europea, bajo el mando de Vladímir Putin.



En el mundo del deporte, Rusia está siendo considerada ser eliminada del Mundial Qatar 2022.



