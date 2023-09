“Le sacaban toda la sangre”: Aseguran que Juan Gabriel tenía extraña enfermedad

“Las personas con las cuales hablé me dicen: ‘Iván Aguilera nunca quiso a su papá. Lo obligaba a trabajar a pesar de que Juan Gabriel, los últimos años de su vida, estaba muy enfermo’”, dijo el periodista.

De igual manera, la violinista y ex vedette Olga Breeskin, quien fue gran amiga de Juan Gabriel en sus años de juventud ha asegurado en otras ocasiones que el estado de salud del cantante era muy malo.

“Yo nunca entendí por qué le habían programado una gira tan tremendamente ocupada y agitada para su condición de salud y su situación”, dijo la estrella retirada.

“Se supone que tenía los triglicéridos súper altos, que eso es un bombazo para el sistema cardiovascular. Estaba supuestamente propenso a que le diera un infarto si no se cuidaba, si no descansaba y si no tomaba su medicamento. Y Juan Gabriel hizo todo lo contrario”, recordó Breeskin.