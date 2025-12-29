  1. Inicio
Bad Bunny amonestado por tocar una pieza arqueológica en el Museo Nacional de Antropología de México

El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue advertido por el personal de seguridad del Museo Nacional de Antropología de México tras tocar una estela de piedra tallada durante su visita

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 09:43
El cantante Bad Bunny protagonizó un incidente en el Museo Nacional de Antropología de México al manipular una pieza arqueológica protegida durante su reciente visita a la institución, según informó el medio hispanohablante KCH FM.

 Foto: Instagram
El suceso ocurrió el pasado 17 de diciembre, cuando el intérprete puertorriqueño visitó el recinto cultural ubicado en Ciudad de México.

Foto: Instagram
Durante el recorrido, Bad Bunny colocó sus manos sobre un monumento de piedra tallado con inscripciones antiguas, acción que fue captada en una fotografía que él mismo publicó en sus redes sociales antes de eliminarla posteriormente.

 Foto: Instagram
Según el reporte del medio citado, el personal de seguridad del museo reaccionó de inmediato ante la infracción y advirtió al artista sobre la prohibición de tocar las piezas expuestas.

 Foto: Instagram
Las normativas del Museo Nacional de Antropología, al igual que las de la mayoría de instituciones museísticas a nivel mundial, establecen claramente que los visitantes no pueden manipular objetos ni exhibiciones bajo ninguna circunstancia.

 Foto: Instagram
El museo emitió posteriormente un comunicado en sus plataformas digitales recordando al público que, independientemente del reconocimiento o fama de los visitantes, es imprescindible respetar tanto el patrimonio histórico como las regulaciones establecidas para su preservación.

Foto: Instagram
La institución se refirió específicamente a la prohibición de realizar "manipulación directa de una estela arqueológica", término técnico que designa los monumentos de piedra tallada con inscripciones.

 Foto: Instagram
Las estelas arqueológicas que se exhiben en el museo constituyen testimonios fundamentales de las civilizaciones mesoamericanas y requieren condiciones específicas de conservación. El contacto directo con estas piezas puede comprometer su integridad debido a los aceites naturales de la piel humana y otros factores de deterioro.

 Foto: Instagram
