Arrestan a un conductor que irrumpió en la propiedad de Jay-Z en East Hampton

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un hombre de 63 años, residente en el Bronx, fue detenido esta semana tras irrumpir con su vehículo en la entrada de la mansión que Jay-Z y Beyoncé poseen en East Hampton. Según el informe policial, el conductor circulaba a alta velocidad por el camino de acceso y no logró frenar ante el portón mecánico, lo que provocó daños de consideración en la estructura.

El hombre fue trasladado al hospital de Stony Brook por dolores derivados del impacto y posteriormente se le formularon cargos por daños criminales e intrusión. Su vehículo fue retenido por las autoridades.



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La detective Jennifer Dunn explicó a medios locales que el detenido carece de antecedentes penales y que su comportamiento, tanto en el lugar como tras el arresto, mostraba signos de desorientación. Según la investigación, el hombre no profirió amenazas ni mencionó a los propietarios de la vivienda, por lo que no se descarta que el episodio esté relacionado con un cuadro médico.