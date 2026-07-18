Arrestan a un conductor que irrumpió en la propiedad de Jay-Z en East Hampton

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un hombre de 63 años, residente en el Bronx, fue detenido esta semana tras irrumpir con su vehículo en la entrada de la mansión que Jay-Z y Beyoncé poseen en East Hampton.
Según el informe policial, el conductor circulaba a alta velocidad por el camino de acceso y no logró frenar ante el portón mecánico, lo que provocó daños de consideración en la estructura.
El hombre fue trasladado al hospital de Stony Brook por dolores derivados del impacto y posteriormente se le formularon cargos por daños criminales e intrusión. Su vehículo fue retenido por las autoridades.
La detective Jennifer Dunn explicó a medios locales que el detenido carece de antecedentes penales y que su comportamiento, tanto en el lugar como tras el arresto, mostraba signos de desorientación.
Según la investigación, el hombre no profirió amenazas ni mencionó a los propietarios de la vivienda, por lo que no se descarta que el episodio esté relacionado con un cuadro médico.
Momentos antes, el conductor se había detenido en otra vivienda cercana para preguntar por una mujer que, según le informaron, no residía allí. El dueño de esa casa también percibió su desorientación.
En el lugar no se hallaron armas ni notas, y tampoco hubo referencias directas a los dueños de la propiedad, por lo que las autoridades no confirman que el hombre supiera de quién era la residencia.