Anya Taylor-Joy sobre "Lucky": "Son los hombres los que están al mando"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una escurridiza Anya Taylor-Joy protagoniza y produce "Lucky", una nueva serie de acción que busca conectar la adrenalina con la dimensión emocional de sus personajes y que llega a Apple TV este miércoles.

"Era muy importante que la acción naciera de la emoción, que no se sintiera como algo que simplemente estaba ocurriendo para ser entretenido", asegura Taylor-Joy en una entrevista con EFE. La actriz de "Furiosa" interpreta en esta ocasión a Luciana Armstrong, conocida como Lucky, una estafadora profesional que se convierte en objetivo de una organización criminal y del FBI después de que un robo millonario sale mal, obligándola a emprender una huida para sobrevivir. La serie está basada en la novela homónima de la autora canadiense Marissa Stapley, es producida por Hello Sunshine, la compañía fundada por Reese Witherspoon, y marca el debut de Taylor-Joy como productora ejecutiva a través de su propia empresa, Ladykiller.

"Lo que me pareció interesante de Lucky es que está haciendo en cierto modo una actuación dentro de otra actuación. Cómo interpretar la verdad de un personaje que está tratando de desaparecer y tratando de fingir que es otra persona me resultó muy fascinante", cuenta la actriz.

Pero la huida de Lucky no solo es física; también representa un intento por reconstruir los vínculos que han marcado su vida. La serie explora las complejas relaciones que mantiene con las figuras masculinas de su pasado, hombres de moral cuestionable que, pese al daño que provocan, justifican sus acciones bajo la idea de que están actuando por amor y buscando protegerla. "Es muy divertido interpretar personajes donde no puedes decidir exactamente cómo sentirte sobre ellos, los encuentro muy interesantes", dice a EFE Timothy Olyphant, conocido por interpretar al ayudante de alguacil Raylan Givens en "Justified", y quien da vida a John, el padre de la protagonista. Lucky intenta sanar la herida que le dejó un padre criminal que se encuentra en prisión, pero con quien conserva un vínculo y al que recurre como mentor, mientras se enfrenta a las consecuencias emocionales de la traición de su pareja, quien alguna vez le prometió la libertad que ella buscaba.