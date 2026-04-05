Andy García a los 70: actor, director, percusionista y productor ganador del Grammy

Los Ángeles, Estados Unidos.- Andy García es uno de los rostros indiscutibles de Hollywood. Hijo de exiliados cubanos en Miami, supo destacar en pequeños papeles que llevaron a Brian de Palma a fijarse en él para formar parte del elenco de ‘Los intocables de Eliot Ness’ (1987). A partir de este título, este actor no dejó de trabajar en la industria del cine y, con 37 años, se puso por primera vez tras la cámara con una película documental sobre uno de los músicos más emblemáticos de su añorada tierra, Cuba: ‘Cachao: como su ritmo no hay dos’ (1993). Años más tarde, Andy García produjo el álbum ‘Ahora sí’ de este mismo contrabajista cubano, lo que le valió el Grammy y el Latin Grammy en 2004 como productor musical, en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional. Esta vinculación con la música, y en especial con el jazz latino, continúa latente en Andy García, quien ha destacado como percusionista y tiene su propia banda, ‘Andy García and The CineSon All Stars’, donde sigue homenajeando al legendario contrabajista cubano Israel ‘Cachao’. El brillo que encontró Brian de Palma y Francis Ford Coppola.Andy García llegó a Miami con cinco años, tras el exilio de su familia, y creció en una comunidad cubana que hizo perdurar en él la conexión con la cultura y la música de su país de origen.

Pronto nació en él un gusto por la interpretación que desarrolló en la Universidad de Florida, hasta dar el salto a Hollywood. Allí comenzó con pequeños papeles donde Brian de Palma descubrió un talento que le llevó a elegirlo para su película ‘Los intocables de Eliot Ness’ (1987), ese equipo policial que llevó a Al Capone ante la Justicia. La película, protagonizada por Kevin Costner, Sean Connery, Patricia Clarkson y Robert de Niro, entre otros, fue nominada a cuatro premios Óscar; finalmente lo ganó Sean Connery como Mejor Actor de reparto y lanzó la carrera profesional de Andy García. Acababan los años 80 y Francis Ford Coppola ultimaba el elenco para la tercera entrega de `El Padrino´. El hijo de Sonny Corleone era un papel codiciado por muchos y, finalmente, fue a parar a Andy García. La interpretación del pasional Vincent Mancini le valió la nominación al Óscar como Mejor Actor de reparto en 1991 y lo lanzó definitivamente al estrellato. Andy García es uno de los rostros indiscutibles de Hollywood. Hijo de exiliados cubanos en Miami, supo destacar en pequeños papeles que llevaron a Brian de Palma a fijarse en él para formar parte del elenco de ‘Los intocables de Eliot Ness’ (1987). A partir de este título, este actor no dejó de trabajar en la industria del cine y, con 37 años, se puso por primera vez tras la cámara con una película documental sobre uno de los músicos más emblemáticos de su añorada tierra, Cuba: ‘Cachao: como su ritmo no hay dos’ (1993). Años más tarde, Andy García produjo el álbum ‘Ahora sí’ de este mismo contrabajista cubano, lo que le valió el Grammy y el Latin Grammy en 2004 como productor musical, en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional. Esta vinculación con la música, y en especial con el jazz latino, continúa latente en Andy García, quien ha destacado como percusionista y tiene su propia banda, ‘Andy García and The CineSon All Stars’, donde sigue homenajeando al legendario contrabajista cubano Israel ‘Cachao’. El brillo que encontró Brian de Palma y Francis Ford Coppola. Andy García llegó a Miami con cinco años, tras el exilio de su familia, y creció en una comunidad cubana que hizo perdurar en él la conexión con la cultura y la música de su país de origen. Pronto nació en él un gusto por la interpretación que desarrolló en la Universidad de Florida, hasta dar el salto a Hollywood. Allí comenzó con pequeños papeles donde Brian de Palma descubrió un talento que le llevó a elegirlo para su película ‘Los intocables de Eliot Ness’ (1987), ese equipo policial que llevó a Al Capone ante la Justicia. La película, protagonizada por Kevin Costner, Sean Connery, Patricia Clarkson y Robert de Niro, entre otros, fue nominada a cuatro premios Óscar; finalmente lo ganó Sean Connery como Mejor Actor de reparto y lanzó la carrera profesional de Andy García. Acababan los años 80 y Francis Ford Coppola ultimaba el elenco para la tercera entrega de `El Padrino´. El hijo de Sonny Corleone era un papel codiciado por muchos y, finalmente, fue a parar a Andy García. La interpretación del pasional Vincent Mancini le valió la nominación al Óscar como Mejor Actor de reparto en 1991 y lo lanzó definitivamente al estrellato.

La experiencia cubana de Andy García como director.

Con una carrera consolidada en Hollywood, Andy García se puso tras la cámara en 1993 para homenajear a uno de los músicos cubanos más emblemáticos del país tropical, el contrabajista Israel ‘Cachao’. Aprovechando una actuación del músico en Miami, Andy García quiso inmortalizar el virtuosismo de ‘Cachao’, que le hacía redescubrir y conectar con sus raíces a través de la música tradicional afro-cubana. ‘Cachao... como su ritmo no hay dos’ fue filmada en cuatro días, con una cámara de 16 milímetros y pocos medios técnicos. Esta película documental intercaló ritmos caribeños con entrevistas a personajes de la cultura cubana, como el escritor Guillermo Cabrera Infante, amigo personal del actor, también exiliado, y se estrenó con el objetivo, según manifestó Andy García, de “aliviar las penas a los exiliados”. Transcurrieron 12 años para que el segundo proyecto como director de este intérprete se convirtiera en realidad. La película ‘La ciudad perdida’ (2005), dirigida y protagonizada por Andy García, se inspiró en relatos de Guillermo Cabrera Infante –Premio Cervantes de Literatura, 1997– como ‘Tres tristes tigres’ o ‘Vista del amanecer del trópico’, y narra los años que precedieron a la llegada de Fidel Castro al poder en 1959 en Cuba. Rodada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, declarada Patrimonio de la Humanidad, con un elenco de lujo: Robert Duvall, Dustin Hoffman y Bill Murray, el protagonismo femenino lo encabezó la actriz y modelo española Inés Sastre. ‘La ciudad perdida’ fue considerada una elegante declaración de amor a Cuba, su gente y, sobre todo, su música. Como dijo Andy García en el estreno del filme, refiriéndose al escritor Guillermo Cabrera Infante: “Nadie ha descrito mejor el mundo del cabaret y la vida nocturna de La Habana de esos años como él”.

Un actor solvente en Hollywood.