Andrew Garfield se queda fuera de "La red social II"

El actor interpretó a Eduardo Saverin en la primera entrega de la cinta en 2010 dirigida por David Fincher, pero en esta oportunidad "La red social II" no incluirá al personaje.

Los Ángeles, Estados Unidos.- "La red social II" se estrenará con un elenco renovado, y así como Jesse Eisenberg no será más Mark Zuckerberg , Andrew Garfield también se queda fuera del proyecto dirigido por Aaron Sorkin.

Al respecto, Garfield dijo: "No, no (...) Eduardo está en Singapur pasándola bien".

Se sabe que Saverin, nacido en Brasil y nacionalizado estadounidense, vive en Singapur desde 2009, y renunció a su nacionalidad en Estados Unidos en 2011.

Él y Zuckerberg estuvieron envueltos en sendas demandas por la propiedad de Facebook, finalmente las diferencias se resolvieron por la vía personal no la legal, y Saverin ostenta el 5% de las acciones de la compañía.

Se ha dicho que el motivo de irse a vivir a Singapur era para no pagar cientos de millones de impuestos en Estados Unidos, aunque él ha dicho que no es esa su motivación.

El punto es que hasta el momento su papel no aparece en el elenco de la nueva cinta prevista para octubre de 2026.

El elenco de la película, según se anunció hace unos días, lo conforman Jeremy Strong (Mark Zuckerberg), Mikey Madison (Frances Haugen) y Jeremy Allen White (Jeff Horowitz, reportero del Wall Street Journal).

La incorporación del personaje de Jeremy Allen White es crucial, puesto que el reportero del Wall Street Journal fue quien estuvo tras la investigación que derivó en los artículos conocidos como The Facebook Files, que desentrañaron el funcionamiento interno de Facebook y las consecuencias de la red social.

Este nuevo capítulo de la historia, mostrará el impacto de Facebook desde 2010 hasta ahora, y abordará las controversias, desafíos y demandas que han envuelto a la red social que ha tenido que defender su postura ante los tribunales y los legisladores de Estados Unidos.