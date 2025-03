Mikey Madison, la revelación que dejó a Demi Moore sin el Oscar a Mejor actriz

Los Ángeles, Estados Unidos.- Contra todo pronóstico, Mikey Madison se alzó con la estatuilla dorada a Mejor actriz en los Premios Oscar 2025, dejando atrás a Demi Moore (“La sustancia”), quien llegaba como favorita tras arrasar en la temporada de premios.

Madison conquistó a la Academia con su interpretación en “Anora”, el aclamado filme de Sean Baker en el que da vida a una stripper cuyo destino cambia al cruzarse con el hijo de un oligarca ruso.

La actriz angelina, con solo 25 años, celebró su victoria casi entre lágrimas, después de que le llevara “mucho tiempo conseguir una oportunidad, muchos rechazos y mucho tiempo sin trabajar”, según confesó en una entrevista con El País meses antes de su consagración.

Su camino en la industria comenzó a los 13 años, alcanzando notoriedad con su papel de Max Fox en Better Things, la serie de Pamela Adlon que marcó su debut en televisión.

La actriz ha trabajado bajo la dirección de Quentin Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood y participó en Scream como Amber Freeman.