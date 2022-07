Andrés García sufre terrible caída y revela grave enfermedad provocada por los excesos

ACAPULCO, MÉXICO.- La salud del famoso actor de la época de Oro del cine Mexicano, Andrés García, encendió las alarmas entre sus fanáticos luego de compartir que sufrió una grave caída y que padece de una terrible enfermedad producto de los excesos que tuvo en su vida.

El accidente ocurrió el pasado 5 de julio y el “galán” de telenovelas confesó: “Yo me estaba muriendo”, pues la caída le provocó una herida en la cabeza que lo llevó a hospitalizarse y que le practicaran varios estudios.

Sin embargo, una vez ahí, el famoso de 81 años se enteró que padece de cirrosis, enfermedad que ya le habían advertido los médicos podía tener si no dejaba la vida de excesos.

“Bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata”, comentó que le dijeron, pero él nunca hizo caso y ahora padece la enfermedad.

Asimismo, dijo que ha perdido la memoria inmediata y el oído, por lo que casi no oye nada. García dijo desconocer si se trata de una secuela de la cirrosis.

Además, confesó que tras ser diagnosticado con la enfermedad comenzaron los dolores de hombros, nudillo, omóplatos y en varias partes de su cuerpo.

“De hecho, creo que tengo rotos un par de huesos. Estoy harto de hospitales, me estaban dando pastillas, que son buenas para tranquilizarse, un ansiolítico, y otras cosas que me dieron más modernas”, mencionó.

Durante la entrevista al programa “De Primera Mano”, Andrés dijo que veía muy difícil su situación, pero que siempre haría la “lucha”.

“Aunque me veo al espejo caminando con andadera y a los 10 pasos ya me cansé, tengo que aceptarme”, expresó.

Sobre la muerte, el actor que en varias ocasiones ha dicho que habla con ella y que no le teme manifestó: “¿Cuánto tiempo me va a permitir la cirrosis vivir? No lo sé. Me tengo que morir, me voy a morir, no es que no me dé miedo y que sea el macho. He vivido mucho y casi todo el mundo, entre los 80 y 90, ya se murió. De hecho, de nuestra generación quedan pocos y en algún momento me tocará irme a mí”.

Además, confesó que todo su patrimonio lo está dejando a nombre de su exesposa Margarita, quien ha estado con él durante sus últimos años, asimismo mencionó que dejará una parte a más de alguno de sus hijos que se lo merezca, porque “no todos se lo merecen”. Los hijos están para echarle la mano a los papás cuando es necesario, y a mí no me la han echado más que el hijo de Margarita (Andrés Portillo)”.