Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo, fue sometida a una operación

Tegucigalpa, Honduras.- Alejandra Fuentes, la Miss Honduras Universo, compartió con sus seguidores que recientemente fue sometida a una cirugía y que se encuentra recuperándose.
Fue a través de una historia de Instagram que la representante del departamento de Olancho compartió que no hay riesgos en su salud.
Fuentes no reveló detalles de qué tipo de procedimiento fue sometida, pero agradeció al equipo médico que la atendió.
"El pasado miércoles fui sometida a una cirugía médica y gracias a Dios me encuentro fuera de algún riesgo y en reposo, razón por la cual he estado ausente de redes sociales.
Quiero expresar mi gratitud al personal médico que me asistió con tanto profesionalismos y cariño, así como a mí Team de OMUH por acompañarme en cada momento.
Les pido que me incluyan siempre en sus oraciones, no solo por mi pronta recuperación, sino también por mi preparación rumbo a Miss Universe. ¡Nos vemos pronto, los amo!".
El pasado 10 de julio, Alejandra Fuentes, originaria de Olancho, se convirtió en la representante de Honduras en el certamen de Miss Universo que se celebrará en noviembre en Tailandia.
Miss Olancho recibió la corona de las manos de la actual Miss Universo Victoria Kjær Theilvig, quien estuvo en el país para ser testigo de la coronación.