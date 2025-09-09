Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo, fue sometida a una operación

Tegucigalpa, Honduras.- Alejandra Fuentes, la Miss Honduras Universo, compartió con sus seguidores que recientemente fue sometida a una cirugía y que se encuentra recuperándose.

Fue a través de una historia de Instagram que la representante del departamento de Olancho compartió que no hay riesgos en su salud.

Fuentes no reveló detalles de qué tipo de procedimiento fue sometida, pero agradeció al equipo médico que la atendió.